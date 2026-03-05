ETV Bharat / bharat

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਭਾਈ ਦੂਜ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

ਚੇਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਭਾਈ ਦੂਜ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 6:24 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਮਾਰਚ, 2026, ਚੈਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਦਵਿਤੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੂਜ ਹੈ।

  • 5 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਚੈਤਰਾ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  • ਯੋਗਾ: ਸ਼ੂਲਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ
  • ਕਰਨ: ਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:43 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:23 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 08:17 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 07:32 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 14:00 ਤੋਂ 15:28
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 06:43 ਤੋਂ 08:10 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਭਾਗ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
14:00 ਤੋਂ 15:28 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਭਾਈ ਦੂਜ
ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ
ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ
ਪੰਚਾਂਗ
