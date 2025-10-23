ETV Bharat / bharat

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਤੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਸ ਸਾਲ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਵੇਖੋ ਅੰਕੜੇ

BKTC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 17,68,795 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

KEDARNATH YATRA 2025
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 2025 (ETV Bharat)
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਅੱਜ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਰਾਮਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਈ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ (ਸਦੀਵੀ ਲਾਟ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਹਮਮੁਹੁਰਤ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਹੂਰਤ) ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਗੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ (BKTC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੱਗ, ਹਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਗੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾ, ਬੁੱਕਲਾ, ਸੁਆਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ "ਜੈ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ" ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਰਾਮਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਦਾਰਪੁਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 50 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ 1,768,795 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ (17,68,795) ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਰਥ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 1,652,076 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ (16,522,767) ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤੀਰਥ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਵੱਧ ਸੀ।

ਬੀਕੇਟੀਸੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਡੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ, ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੰਚ ਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

KEDARNATH YATRA
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
KEDARNATH GATE CLOSED
KEDARNATH DHAM
KEDARNATH YATRA 2025

