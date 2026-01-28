ETV Bharat / bharat

ਇੱਥੇ ਪਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ -16 ਡਿਗਰੀ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਸਿਪਾਹੀ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

kedarnath snowfall
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ (ETV Bharat)
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ 16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਅਤੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਤੇਜ਼ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਲਰਟ

ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਕਸ਼ੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।

"ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ" ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁੰਡ-ਚੋਪਟਾ ਹਾਈਵੇ (NH-107A) 50 ਅਤੇ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮਿੰਨੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ" ਖੇਤਰ, ਚੋਪਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਵਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

