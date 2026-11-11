ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਏ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਉਖੀਮਠ ਦੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।
Published : November 11, 2026 at 10:51 AM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਸਮਾਧੀ ਪੂਜਾ ਮਗਰੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਧੀ ਪੂਜਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ
ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, 15 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਪਾਟ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸਮਾਧੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਪਾਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਚਲ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਉਤਸਵ ਡੋਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਖੀਮਠ ਦੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ, 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਸਾਲ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, 19 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਉਖੀਮਠ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ 'ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ' ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਉਖੀਮਠ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
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