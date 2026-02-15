ETV Bharat / bharat

22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

KEDARNATH DHAM
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ETV Bharat)
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Kedarnath DHAM
ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ (ETV Bharat)

ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ, ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ ਵਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ, ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਦਾਰ ਲਿੰਗ' ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Kedarnath DHAM
ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟੀ ਗੰਗਾਧਰ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੰਚਮੁਖੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਭੈਰਵ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੋਲੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਟਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਵਿਖੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੋਲੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੁਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

Kedarnath DHAM
ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ (ETV Bharat)

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਜਯੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਜਯੋਤੀਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਵਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚ ਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਾਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਸਣ, ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਉਖੀਮਠ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Kedarnath DHAM
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਮੇਰੂ-ਸੁਮੇਰੂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਹਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਪਰ ਯੁਗ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਝ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਸਤਯ ਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਜਨਤਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਈਆ ਦੂਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Kedarnath DHAM
ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ETV Bharat)

ਨਵਾਂ ਰਾਵਲ 'ਕੇਦਾਰ ਲਿੰਗ' ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਹੁਦਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਵਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੇਦਾਰ ਲਿੰਗ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਵਲ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਵਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।

Kedarnath DHAM
ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। (ETV Bharat)

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਰਾਵਲ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੰਗਮ

ਭਗਵਾਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਰਾਵਲ" ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਰਾਵਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੀਰਸ਼ੈਵ (ਲਿੰਗਾਇਤ) ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਵਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਤਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਵਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟੀ ਗੰਗਾਧਰ ਲਿੰਗ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ

ਇਸ ਸਾਲ, ਟੀ ਗੰਗਾਧਰ ਲਿੰਗ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਪਤਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧਮਹੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਜਾਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ।

KEDARNATH DHAM
CHARDHAM YATRA 2026
KEDARNATH DHAM DOOR OPENING DATE
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ
KEDARNATH DHAM

