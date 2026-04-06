ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਢਕਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ,ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਇਆ

ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੇਠ ਢਕਿਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ,ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਇਆ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : April 6, 2026 at 9:40 AM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਸੀ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਪਾਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਦਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਡੀਡੀਐਮਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ, ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਚਮੋਲੀ, ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 3300 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ) ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।