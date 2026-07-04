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ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਟਨ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ' ਰੋਕਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Kashmir Mutton Trade Resumes
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਟਨ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 4, 2026 at 12:44 PM IST

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ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ" ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਟਨ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਐਮਡੀਏ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਰਾਜ-ਉਦ-ਦੀਨ ਗਨਾਈ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਟਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।"

ਮਟਨ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਅਣਉਚਿਤ ਟੈਕਸਾਂ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਗਨਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਨਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।"

ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੁੱਚੜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰੇਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਟਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ 20,000-25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੂਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 40-50 ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'

ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

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KASHMIR MUTTON
KASHMIR MUTTON TRADE RESUMES
ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
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