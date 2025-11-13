ETV Bharat / bharat

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਰਿਫ ਡਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ- ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ...

ਆਰਿਫ ਡਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ।

DELHI BLAST KASHMIR CONNECTION
ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵਾਘੇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 13, 2025 at 7:19 PM IST

5 Min Read
ਮੋਅਜ਼ਮ ਭੱਟ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੌਗਾਮ ਦੇ ਬਾਨੋਪੋਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਆਰਿਫ ਨਿਸਾਰ ਡਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇਈਐਮ) ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ I20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਇਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਰਾਥਰ, ਕੋਇਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਗਨੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਿਫ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਿਫ ਡਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਠੰਢ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਮਰ ਨਬੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 2,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯਾਸੀਰ-ਉਲ-ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਬਾਨੋਪੋਰਾ ਦੇ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਸਨੀਕ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਯੋਗ" ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਆਰਿਫ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ SMHS ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।"

ਆਰਿਫ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੁਰੰਤ ਨੌਗਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਿਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।"

ਆਰਿਫ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵਾਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ "ਸ਼ੁੱਧ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਬਾਨੋਪੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਰਿਫ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਰਸਗਾਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।

TAGGED:

ARIF DAR UMAR NABI DELHI
ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ
ਆਰਿਫ ਡਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਮਰ ਨਬੀ
DELHI BLAST KASHMIR CONNECTION

