ਜਿਸ 'ਲੋਕ ਨੇਤਾ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ...
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 19, 2025 at 3:02 PM IST
ਕਰਪੁਰੀਗ੍ਰਾਮ (ਸਮਸਤੀਪੁਰ): ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦਾ ਕਰਪੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੀ।
ਕਰਪੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਜਨਵਰੀ, 1924 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 22 ਦਸੰਬਰ, 1970 ਤੋਂ 2 ਜੂਨ, 1971 ਤੱਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 24 ਜੂਨ, 1977 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1979 ਤੱਕ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ। ਉਹ 1988 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੇ ਕਰਪੂਰੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ।
ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਕਰਪੂਰੀਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਲੇਨ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਰਪੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਕਰਾਂ, ਈ-ਆਟੋ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਗੋਕੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕਰਪੁਰੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਠੌਂਝੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਟਨਾ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਕਰਪੁਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ 1988 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ - ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!"
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (EBC) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 13.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, 36.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ EBC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਓਬੀਸੀ, ਈਬੀਸੀ, ਐਮਬੀਸੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ), ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਨੇੜਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਰਾਮਸੋਗਾਰਥ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
"ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਵੱਈਏ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਪੀ (ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ) ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।" - ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ।
ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਠਾਕੁਰ, ਪੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੀਰੇਂਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਵਾਂਗ, ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸਮਝ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਟੇਜ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।" ਨਿਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਬੀਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਕਰਪੂਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਹਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਰਪੂਰੀ ਸਮਾਰਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, "ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ।"
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਪੂਰੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਪੂਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਇਆ।
ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਫਾਲਗੁਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਰਪੁਰੀ ਪਿੰਡ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਬਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਲਗੁਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਲਗੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਰਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਫਸੀਆਈ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸੂਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਮ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਫਸੀਆਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਾਮਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਰਾਮ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।" ਰਾਮਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯਕੀਨਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।