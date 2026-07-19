ਜ਼ਿਪਲਾਈਨ ਰਾਈਡ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ
ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
Published : July 19, 2026 at 4:18 PM IST
ਕਰਵਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਡਾਂਡੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਪਲਾਈਨ ਸਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 30-40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਬੇਰ ਸੁਰਪੁਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਕੁਬੇਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਡਾਂਡੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਬੇਰ ਜ਼ਿਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਲੌਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਡੇਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ
ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਪਲਾਈਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਜ਼ਿਪਲਾਈਨ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਡਵੈਂਚਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੀਲ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁੱਖ, ਚੱਟਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਟਾਵਰਾਂ) 'ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੈੱਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।