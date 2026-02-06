ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ 49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਿੱਸਾ...ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੇਡ! ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ? ਕਾਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ।

Udupi Man Won 49 Crore in Lottery
FILE PHOTO:ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸ਼ੇੱਟੀਗਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 6, 2026 at 7:17 AM IST

ਉਡੂਪੀ/ਕਰਨਾਟਕ: ਉਡੂਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਿਆਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਸ਼ੇੱਟੀਗਰ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬਿਗ ਟਿਕਟ ਲਾਈਵ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਮ (ਲਗਭਗ ₹49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੇੱਟੀਗਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਫਲ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਗ ਟਿਕਟ

ਸ਼ੇੱਟੀਗਰ, ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਗ ਟਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਫਲ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇੱਟੀਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਟਿਕਟ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਸ਼ੇੱਟੀਗਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਉਦੈਵਰ ਨਾਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

