ETV Bharat / bharat

ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, CM ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ।

ROAD ACCIDENT IAS DIED
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੰਤੇਸ਼ ਬਿਲਾਗੀ ਦੀ ਮੌਤ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 26, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਰਨਾਟਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੰਤੇਸ਼ ਬਿਲਗੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੌਨਹੱਲੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਹੰਤੇਸ਼ ਬਿਲਾਗੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੰਤੇਸ਼ ਬਿਲਗੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਗੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹੰਤੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।"

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਈਕੋਲਾੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਖੰਡਰੇ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹੰਤੇਸ਼ ਬਿਲਗੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੰਬੋਲ-ਬੇਨਾਕਨਾਹਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ (35), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ (5) ਅਤੇ ਪਵਨ (28) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੰਬੋਲ-ਬੇਨਾਕਨਾਹਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੋ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਔਰਾਦ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਖਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

TAGGED:

IAS OFFICER ACCIDENT
IAS OFFICER MAHANTESH DIED
ਕਰਨਾਟਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ
ROAD ACCIDENT IAS DIED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ

ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.