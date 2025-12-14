ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਢਾਈ ਸਾਲ 'ਚ 2809 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਢਾਈ ਸਾਲ 'ਚ 2809 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵੇਰੀ, ਬੇਲਾਗਾਵੀ, ਧਾਰਵਾੜ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,809 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,254 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024-25 ਵਿੱਚ 1,178 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025-26 ਵਿੱਚ 377 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
2023-24 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ₹54 ਕਰੋੜ 1,081 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ, ₹44.8 ਕਰੋੜ 896 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ₹9.65 ਕਰੋੜ 193 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 112 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 164 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,090 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2024-25 ਵਿੱਚ, 156 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1,022 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, 377 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 331 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵੇਰੀ, ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਅਤੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵੇਰੀ, ਬੇਲਾਗਾਵੀ, ਧਾਰਵਾੜ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਹਵੇਰੀ ਵਿੱਚ 297 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ 260, ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਿੱਚ 234, ਧਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ 195, ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ 190, ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ 159, ਹਸਨ ਵਿੱਚ 118 ਅਤੇ ਮਾਂਡਿਆ ਵਿੱਚ 115 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।