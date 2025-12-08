ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ

ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਪਾਂਡੂਲਿਕ ਕੁੰਭਾਰ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Published : December 8, 2025 at 1:08 PM IST
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਨਪੁਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਡੁੱਕਰਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੂਲਿਕ ਕੁੰਭਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪਾਂਡੂਲਿਕ ਕੁੰਭਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੋਹਰ ਅਤੇ ਵਿਮਲਾਬਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਂਡੂਲਿਕ ਕੁੰਭਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਂਡੂਲਿਕ ਕੁੰਭਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਨਪੁਰ ਪੋਟਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਅਤੇ ਮਿਊਰਲ ਆਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਮਦਨ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ 400 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਤਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਾਂਡੂਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੰਗੀਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਾਂਡੂਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡੁੱਕਰਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਡਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਂਡੂਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ?
ਪਾਂਡੂਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਕਮਲਾਦੇਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਰੋਟਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਰਾਫਟ ਕੌਂਸਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਆਬਾ ਪਾਟਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਨਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਂਡੂਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਂਡੂਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ 2024 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-