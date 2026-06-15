ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : June 15, 2026 at 9:31 AM IST
ਬੱਲਾਰੀ/ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੱਲਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 26 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਲਾਸ਼
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਸਵਾਨਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ (26) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸਵਾਨਗੌੜਾ 7 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮੋਕਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ-ਤੰਬਰਾਹਾਲੀ ਐਲਐਲਸੀ ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬੱਲਾਰੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਸੁਮਨ ਡੀ. ਪੇਨੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਬਸਵਾਨਗੌੜਾ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਵਾਨਗੌੜਾ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਸਵਾਨਗੌੜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬਸਵਨਗੌੜਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸਵਨਗੌੜਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਵਿਜੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੰਗਲੁਰੂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਸਵਨਗੌੜਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ (ਸੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।