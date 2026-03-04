ETV Bharat / bharat

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਡ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

KARNATAKA WIFE MURDER
ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਦੈ ਹਤਰਾਗੀ, ਨਾਗੱਪਾ ਪਡੇਕਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਗਨਵਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਉਪਿਨ (ETV Bharat)
ਕਰਨਾਟਕ/ਧਾਰਵਾੜ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਉਦੈ ਹੱਟਰਾਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁੰਜਨ ਆਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੈ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸੋਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਲਿਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ?

ਧਾਰਵਾੜ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਰੇਂਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਦੈ ਹਟਾਰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ - ਨਾਗੱਪਾ ਪਡੇਕਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਾਰਗੰਨਵਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਉੱਪਿਨ - ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਲਿਤਾ (43) ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਵਦੱਤੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੁਰਗਾਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਲਿਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਲੱਗੇ।

ਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਐਸਪੀ ਆਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਲਿਤਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

