ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕਾਬੂ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

BJP MLA CAUGHT
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਰੂ ਲਮਾਨੀ (ETV Bharat)
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦਰੂ ਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲਮਾਨੀ ਗਡਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਹੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਜੇ ਪੁਜਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਡਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਲਮਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਜਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ-ਕਮ-ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜੇ ਪੁਜਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।

ਲਮਾਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾਰ ਗੋਲਡ ਫੀਲਡਜ਼ (KGF) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨ. ਸੰਪਾਂਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਪਾਂਗੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

