ETV Bharat / bharat

ਸਿਮ ਸਵੈਪ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ BSNL ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਿਮ ਸਵੈਪ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।'

FRAUD TRANSACTIONS
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 6, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐਸਐਨਐਲ) ਨੂੰ ਸਿਮ ਸਵੈਪ ਫਰਾਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਕੋਪਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਸਵੇਸ਼ਵਾਰਾ ਟਾਊਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੀਐਸਐਨਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ OTP ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSNL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੁਟੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਦੇ ਸ਼ਿਰਾਕੋਪਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਸਵੇਸ਼ਵਾਰਾ ਟਾਊਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ।

ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ, ਸੱਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ RTGS ਅਤੇ NEFT ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 87.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 50.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

TAGGED:

BSNL
SIM SWAP FRAUD
KARNATAKA HIGH COURT
ਬੀਐਸਐਨਐਲ
FRAUD TRANSACTIONS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.