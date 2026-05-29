ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ , ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 12:42 PM IST

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਅੱਜ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਰਾਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

