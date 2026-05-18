ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਜੰਗਲਾਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਖੰਡਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

DUBARE ELEPHANT CAMP INCIDENT
ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 5:35 PM IST

ਕੋਡਾਗੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕੋਡਾਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੁਬਾਰੇ ਹਾਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ, 33 ਸਾਲਾ ਝਾਂਸੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁਖ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਬੀ. ਖੰਡਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਖੰਡਰੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਾਥੀਆਂ ਕੰਚਨ ਅਤੇ ਮਾਰਤੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਚਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮਾਰਤੰਡ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਤੰਡ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਈਸ਼ਵਰ ਖੰਡਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

