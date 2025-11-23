ETV Bharat / bharat

ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਵੀਕਾਰ,ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।

KARNATAKA LEADERSHIP CHANGE
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 23, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਟਕਲਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਨਗਰ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਬੀਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੀਕਾਰ

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

