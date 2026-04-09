10 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਹੀ ਪਤਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਸੀ।
Published : April 9, 2026 at 7:29 PM IST
ਚਿੱਕਮਗਲੁਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿੱਕਮਗਲੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਦੀਗੇਰੇ ਤਾਲੁਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਾਂਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ (77) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਂਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਂ - ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਾਂਕਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ।
ਬਨਾਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ, ਬਨਾਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਨਾਕਲ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।"
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਿਲ ਮੋਨਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਨਾਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।