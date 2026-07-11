ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਵਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ...
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Published : July 11, 2026 at 8:45 PM IST
ਹਸਨ (ਕਰਨਾਟਕ): ਹਸਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਸਥਲਾ ਮੰਜੂਨਾਥੇਸ਼ਵਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਨ ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਬਿਲਾਗੀ, ਡਾ. ਲਤਾਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਐਮ।
ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਬਿਲਾਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਐਮ., ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾ. ਲਤਾਸ਼੍ਰੀ ਐਨ. ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।"
ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਭੀਨਾਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਲੇਡ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਧਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਾਭੀਨਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ - ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਅਨੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ।"
ਕਾਲਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ - ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ - ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"