ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ: ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਗ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸੱਯਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
Published : March 1, 2026 at 5:04 PM IST
ਅਲੀਪੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ): ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿੱਕਾਬੱਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ
ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਕਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਤਿਕ ਅਲੀਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸੱਯਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।"
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਮੇਨੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੀਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲੀਪੁਰ ਅੰਜੁਮਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਠ (ਖਵਾਨੀ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਾਮਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Women of the Shia Muslim community protest against the killing of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who has been killed in Israeli and US strikes pic.twitter.com/80FIkFvDqo— ANI (@ANI) March 1, 2026
ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਈਦ ਇਬਨ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਨੇਤਾ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਗੇ।"
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀਆ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਦ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਕਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।