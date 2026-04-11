'ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ੇਰ' ਕਰਨਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਨ ਮਿਸਾਲ

ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਇਕ ਕਰਨਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Colonel Sonam Wangchuk
'ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸ਼ੇਰ' ਕਰਨਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (X/@firefurycorps)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 11:35 AM IST

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕਰਨਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 61 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਰਨਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ 'ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸ਼ੇਰ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਬਤ ਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

'ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ'

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਰਨਲ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।'

'ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ'

ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਰਨਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹਿੰਮਤ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

'ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ'

27 ਜਨਵਰੀ, 1964 ਨੂੰ ਲੇਹ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਾਂਗਚੁਕ 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਸਕਾਊਟਸ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਜਿਸਨੂੰ ਸਨੋ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਟਾਲਿਕ ਸਬ-ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਚੋਰਬਤ ਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਕੰਟੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਪੋਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣਾ'

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

'ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਲਟਿਆ ਪਾਸਾ'

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੋੜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 'ਸੋਨਮ 1' ਅਤੇ 'ਸੋਨਮ 2' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫੌਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਸਕਾਊਟਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ।

