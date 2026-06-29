19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ: ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ

19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ: ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ
19 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
Published : June 29, 2026 at 5:19 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ
5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਕਰਨ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (IBR Achiever) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਟੈਲੇਂਟੇਡ ਕਿਡ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ) ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ
ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ, ਵਾਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਥੁਨਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਨੇਹਾਬੇਨ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਲੈਸ਼ਕਾਰਡ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਬਾਲਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੇਰੀਆਚੜ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ, ਅਮਰੇਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: