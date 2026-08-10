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ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿੱਛ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗਾਇਬ

ਭਾਲੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

bear cub
ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿੱਛ ਦਾ ਬੱਚਾ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 11:54 AM IST

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ਕਾਂਕੇਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਕੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰਿੱਛਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਰਿੱਛਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਹਾਪੁਰ ਜੰਗਲਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁਸੁਮਪਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ।

ਖੂਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿੱਛ ਦਾ ਬੱਚਾ (Etv Bharat)

ਰਿੱਛ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਿੱਛ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ

ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿੱਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰਿੱਛ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਛ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿੱਛ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੱਛ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

  • ਕੁਸੁਮਪਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਛਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਐਸਆਰ ਨੇਤਾਮ, ਰੇਂਜਰ, ਨਰਹਾਪੁਰ ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ

ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਸੁਮਪਾਨੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੱਛਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

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