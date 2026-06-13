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ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ: ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ; ਜਾਣੋ ਰਸਤਾ

ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਦੱਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ 10 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ,ਉਮੇਸ਼ ਦਾਰਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

Kailash Mansarovar Yatra
ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 8:29 PM IST

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ਕਾਲੀਮਪੋਂਗ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਸਿੱਕਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (STDC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕੇਂਦਰ ਰਸੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਥੂਲਾ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਢਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀ

16 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 18ਵੇਂ ਮੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਮਗੋ (ਚਾਂਗੂ) ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ 10 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਥੂਲਾ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 50 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Kailash Mansarovar Yatra
ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (file photo-ANI)

ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਿੱਕਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (STDC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕੇਂਦਰ ਰਸੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਦੀ ਚੋਣ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਯਾਤਰਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜਥ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ (TAR) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।

ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਕਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Kailash Mansarovar Yatra
ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। (file photo-ANI)

15 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਥੂਲਾ ਦੱਰੇ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 451 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ 10 ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ; ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ - ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ - ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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