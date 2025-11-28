ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋਡ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਂਸੂਰ ਦੇ ਗੁੰਟਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੇਮੰਤ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕਰੀਨਾ ਕਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ, ਬਿਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹट
ਹੇਮੰਤ ਮਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥ ਕਾ ਬਰਵਾੜਾ (ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ'
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਾਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ:
ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁੰਟਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਬਾਂਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਬਾਂਸੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੇਮੰਤ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਸੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਾਲਾ, ਨੋਹਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਜੇਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਐਮਪੀ ਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ।