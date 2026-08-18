JPSC-JSSC 'ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ?

JPSC-JSSC 'ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ?
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JPSC-JSSC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਚੰਦਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : August 18, 2026 at 9:39 AM IST
ਝਾਰਖੰਡ: ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ JPSC-JSSC ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ JPSC-14, ਬੈਕਲਾਗ 2023-2025, ਅਤੇ JSSC-CGL ਸਣੇ TDPL ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟ ਏਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਗਏ, ਅਬੀਰ-ਗੁਲਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
JPSC-JSSC ਨਿਆਏ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, JPSC-JSSC ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਬੀਰ-ਗੁਲਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਐਲਕੇਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਰਾਮ ਮਹਤੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਪੀਐਸਸੀ-ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਾਤੋ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੇਪੀਐਸਸੀ-ਜੇਐਸਐਸਸੀ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੁੜਵਾਇਆ ਵਰਤ
ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਬੀਬਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਰਾਮ ਮਹਤੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਬੀਬਾ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਹਬੀਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ"
ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ JPSC-14, ਬੈਕਲਾਗ 2023-2025, JSSC-CGL, ਅਤੇ TDPL ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਤੋ, ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਰਾਮ ਮਹਤੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਆਏ ਮੰਚ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, JPSC-JSSC ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੰਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਚ ਅਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਚ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਬਰਟ ਏਕਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ, ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਬੀਰ-ਗੁਲਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ JSSC-CGL ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ TDPL ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2014 ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਫੋਰਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਿੰਦੂ-ਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਆ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਆ ਮੰਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਆ ਮੰਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਨਾਥ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਿਆਏ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਧਾਰ ਮੰਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਇਰਫਾਨ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਰਾਮ ਮਹਤੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ JPSC ਅਤੇ JSSC ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਬੁਲਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੁਲ ਸ਼ਾਹਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਅਬੀਰ-ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਰਟ ਏਕਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, JPSC-JSSC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 25ਵੇਂ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।