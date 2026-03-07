ETV Bharat / bharat

ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

RAM RAHIM ACQUITTED
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਰੀ (CANVA)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 7, 2026 at 12:06 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

'ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ'

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਸ ਹੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਲਾਪੁਆ' ਸਾਫਟ-ਲੀਡ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀ 'ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਗੋਲ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਸੀਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੀਲਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਿਫਾਫਾ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਲਾਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਰ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ "ਲਾਪੁਆ" ਗ੍ਰੇਡ ਸਾਫਟ-ਲੀਡ ਗੋਲੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਗੋਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

RAMCHANDRA CHHATRAPATI MURDER CASE
PUNJAB HARYANA HIGH COURT
ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ
RAM RAHIM ACQUITTED

