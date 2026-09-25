ਲਾਰੈਂਸ-ਆਰਜ਼ੂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ, ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ

ਲਾਰੈਂਸ-ਆਰਜ਼ੂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ, ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 25, 2026 at 10:47 AM IST
ਜੋਧਪੁਰ: ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਰੈਂਸ-ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੋਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।
ਕਾਬੂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਭੋਮੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ SIT ਇੰਚਾਰਜ ਏਸੀਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਭੋਮੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਉਰਫ਼ ਕੱਟਾ (23) ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ (23), ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਭੋਮੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ 9mm ਪਿਸਤੌਲ, ਚਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 36 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ-ਬਣਾਇਆ FX-9 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਗਲੌਕ ਪਿਸਤੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਉਰਫ਼ ਸੰਨੀ ਉਰਫ਼ ਕੱਟਾ (23) ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ (23) ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।