JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2025: ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤੇ, JNU ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜੇਐਨਯੂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
Published : November 6, 2025 at 10:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਏਆਈਐਸਏ, ਐਸਐਫਆਈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਐਫ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਜਿੱਥੇ ਏਆਈਐਸਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤੇ, ਐਸਐਫਆਈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਐਫ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਏਆਈਐਸਏ, ਐਸਐਫਆਈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਐਫ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ, ਏਆਈਐਸਏ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਐਸਐਫਆਈ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਤੇ ਡੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਏਆਈਐਸਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਫਆਈ ਨੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 1,937 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 1,488 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਐਫਆਈ ਦੀ ਆਇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2023 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਨੰਜੈ ਨੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ, ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਏਆਈਐਸਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ
ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, SFI ਦੀ ਗੋਪਿਕਾ ਨੂੰ 3,101 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਾਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 1,787 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, DSF ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ABVP ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 2,005 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 1,901 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 2,005 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਤ ਨੂੰ 1,901 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਏਆਈਐਸਏ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਜ ਦਮਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,083 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਜ ਨੂੰ 1,797 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024-25 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸੀ
ਇਸ ਵਾਰ JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ABVP ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ DSF ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਤ ਦੂਬੇ 'ਤੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਲੀਡ ਦਾ ਫਰਕ 20 ਤੋਂ 70 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਫਰਕ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਯਾਦਵ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਚਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏਆਈਐਸਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਮਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਲੀਡ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ AISA, SFI ਅਤੇ DSF ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ABVP ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, AISA ਅਤੇ DSF ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ SFI ਅਤੇ AISF ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸਦਾ ABVP ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ABVP ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਭਵ ਮੀਣਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ
ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।