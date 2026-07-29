ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਨਕਸਲੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਨਕਸਲੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ, ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ
ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 29, 2026 at 8:01 AM IST
ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਬੂ
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਕਸਲੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ ਨੂੰ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।