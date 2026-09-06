ETV Bharat / bharat

ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਣਿਆ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਧੀਵਿਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਗਿਰੀਡੀਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

Jharkhand Minister dies
ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਣਿਆ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ (ETV BHARAT,FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 6:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗਿਰੀਡੀਹ: ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਿਬਯ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀਡੀਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।

'ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੀਡੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਸਿੰਗਰਾਈ ਡੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਗਿਰੀਡੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਦਰਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਸੁਧੀਵਿਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ 2:00 ਵਜੇ, ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਰਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਯੂਸ਼, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡੀਸੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਧਨਬਾਦ ਐਸਐਸਪੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਮੰਤਰੀ ਸੁਦਿਬਯ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਧਨਬਾਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

TAGGED:

ਸੁਧੀਵਿਆ ਕੁਮਾਰ
ਝਾਰਖੰਡ ਮੰਤਰੀ ਮੌਤ
MINISTER SUDIBOYA KUMAR DIES
SUDIBOYA KUMAR DIES OF HEART ATTACK
JHARKHAND MINISTER DIES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.