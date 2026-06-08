ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਇਰਾਦਾ
ਗਿਰੀਡੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : June 8, 2026 at 2:52 PM IST
ਗਿਰੀਡੀਹ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗਿਰੀਡੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਸਡੀਪੀਓ ਜੀਤਭਾਨ ਓਰਾਓਂ ਅਤੇ ਮੁਫਾਸਿਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਹਤੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਫਾਸਿਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੁਰੁਕਡੀਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੰਦੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਡੀਪੀਓ ਜੀਤਭਾਨ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਭਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਤਲ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੂ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜੁੜਵਾਂ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੂ ਉਰਫ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੂ ਉਸ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਾਧਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਤੂ ਯਾਦਵ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਪੀਓ ਜੀਤਭਾਨ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।