ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਚਪੜਾਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਚਪੜਾਸੀ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹਾਲ
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ..
Published : July 2, 2026 at 3:46 PM IST
ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਕਾਰੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਡੀਆਰਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ "ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਨਿਆਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '25 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ?
ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਡੀਆਰਡੀਏ, ਬੋਕਾਰੋ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਡੀਸੀ), ਬੋਕਾਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ "ਜਿੰਨਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ" ਦੱਸਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਛੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਤਨੀ, ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ" ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਇੰਨਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਰਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ" ਅਤੇ "ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ" ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.(ਐਸ) ਨੰਬਰ 7659 ਆਫ 2025) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 185 ਆਫ 2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਕਾਰੋ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਪੇਅ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ "ਆਦੇਸ਼ਾਂ" ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।