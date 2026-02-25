ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ

ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ
ਵੀਰ ਸੋਰੇਨ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ।
Published : February 25, 2026 at 10:56 AM IST
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਪਾਈ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀਰ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਰ ਸੋਰੇਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਮਸਟੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਲਾਂਗ ਅਤੇ ਸੇਠਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਸੋਰੇਨ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸੋਰੇਨ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ।
ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੇਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲੀ
ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੀਪੀਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ।