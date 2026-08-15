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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

CHANDIGARH THEFT CASE
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2026 at 3:27 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈਏ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਘਰ ਚੋਰੀ, ਰਸੋਈਏ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜੂ ਬੱਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸੋਈਆ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬੇਹੋਸ਼

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਸੋਈਆ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

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ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੱਸੀ
CHANDIGARH THEFT CASE

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