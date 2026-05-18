ਸੋਨੇ ਵਿਕਣਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਚਾਹ-ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ-ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
Published : May 18, 2026 at 6:58 PM IST
ਰੋਹਤਾਸ/ਬਿਹਾਰ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗਾਹਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੁਕਾਨ ਦਿਨ ਭਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਾਹਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹ-ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ।" - ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਲਦਾ ਰਹੇ।" - ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ
ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦਾ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ
ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਗੁੱਡੂ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।" - ਗੁੱਡੂ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ, ਨੇਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ
'ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ'
ਮੁੱਖ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਚਾਹ-ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
"ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।" - ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਚੀਫ਼ ਕੌਂਸਲਰ
ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਸਫਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
