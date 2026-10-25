JEE MAIN 2027: NTA ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ

JEE MAIN 2027: NTA ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2027 ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 6:54 AM IST
ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਖ 2027 (JEE MAIN 2027) ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, JEE ਮੇਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੁੱਲ ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ 11:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ 13 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਈ., ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਚ, ਅਤੇ ਬੀ.ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ:
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (ਬੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਬੀ.ਟੈਕ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਣਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ ਏ) ਵਿੱਚ 20-20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ ਬੀ) ਵਿੱਚ 5-5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਚ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 77 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਭਾਗ ਏ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ, ਭਾਗ ਏ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ, ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਭਾਗ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।