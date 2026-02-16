JEE MAIN 2026 Result ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋ ਬਣੇ ਟਾਪਰ ?
JEE MAIN 2026 ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
Published : February 16, 2026 at 9:25 PM IST
ਕੋਟਾ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (ਬੀਈ) ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਬੀਟੈਕ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੇਨ (ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2026) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਰ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚਿਰੰਜੀਬ ਖਾਰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟੌਪਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੌਪਰ, ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ, ਕੋਟਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਐਸ ਕੋਟਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹਨ।
13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 13,55,293 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,04,653 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। 2026 ਵਿੱਚ, 12 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2025 ਵਿੱਚ, 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 2024 ਵਿੱਚ, 23 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।
ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 12 ਲੜਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ: 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਆਂਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਗਿਰੀ ਮਹਿਤ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਅਤੇ ਚਿਰੰਜੀਬ ਖਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਵੇਸ਼ ਪਾਤਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਨਯ ਜੈਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਲਾ ਮੋਹਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਧਵ ਵਿਰਾਧਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਿਮਯ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਰਦ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਿਲਾ ਟੌਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 99.9969766 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟੌਪਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਟੌਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ, ਚਿਰੰਜੀਬ ਖਾਰ ਅਤੇ ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨ।