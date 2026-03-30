JEE MAIN 2026: ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
NTA ਨੇ JEE ਮੇਨ 2026 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : March 30, 2026 at 8:30 AM IST
ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (JEE ਮੇਨ 2026) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ - ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 2 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। 5 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੇਟ-ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਟੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀ.ਈ./ਬੀ.ਟੈਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰਚ/ਬੀ.ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ (ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ) ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ (ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ) ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੰਨਾ 1 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਨਾ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਨਾ 3 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਾ 4 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ
NTA ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
- ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ।
- ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਫੋਟੋ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ।
- ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
- ਮੋਟੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- "ਬਾਇਓ-ਬ੍ਰੇਕ" ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਫ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ:
- ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ
- ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੈੱਨ
- ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਤਰ (ਸਾਫ਼ A4 ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ)
- ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੰਨਾ 2, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ (ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੇਤ)
- ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼
- ਡਰਾਇੰਗ ਟੈਸਟ (ਬੀ.ਆਰਚ) ਲਈ, ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ, ਪੈਨਸਿਲ, ਇਰੇਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਅਨ ਲਿਆਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
