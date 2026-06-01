JEE ADVANCED 2026 ਨਤੀਜੇ: ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਬਣਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਾਪਰ,ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਯੋਗ
ਕੋਟਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ।
Published : June 1, 2026 at 9:19 AM IST
ਕੋਟਾ: ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸਡ (JEE ਐਡਵਾਂਸਡ 2026) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਰੁੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀ IIT ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ: https://jeeadv.ac.in ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ: https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026 ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 9-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ IIT ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ 18 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਛਾਲ:
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਟ-ਆਫ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 92 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਕਟ-ਆਫ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 8 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 56,880 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 31.65% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1,87,389 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,79,694 ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56,880 ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਕਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'18 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ'
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਮਨ ਰੈਂਕ ਲਿਸਟ (CRL) ਕਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 7.3% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 25.56% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OBC ਅਤੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਕਟ-ਆਫ 6.51% ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 22.78% ਸੀ। SC ਅਤੇ ST ਲਈ, ਯੋਗਤਾ ਕਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 3.65% ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 12.78% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 8% ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 92% ਹਨ। OBC ਅਤੇ EWS ਲਈ, ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 7% ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 82% ਹਨ। SC ਅਤੇ ST ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 4% ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾ ਕੇ 46% ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 16 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 9 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੱਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕ 18 ਅੰਕ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਕੱਟ-ਆਫ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 18 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ 92 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 25.56 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਅੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅੰਕ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 7.3 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 360 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ IIT ਸੀਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਆਫ ਵਧੀ
ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਕਟਆਫ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2025 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਕਟਆਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅੰਕ 2026 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਕਟਆਫ ਘੱਟ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 30.34 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਕ 109 ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੂ JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਕਟਆਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 5.83 ਅਤੇ ਕੁੱਲ 20.56 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, OBC ਅਤੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਕਟਆਫ 5.25 ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 18.50 ਸੀ। SC ਅਤੇ ST ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਕਟਆਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 2.92 ਅਤੇ ਕੁੱਲ 10.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 7 ਅਤੇ ਕੁੱਲ 74 ਸਨ। OBC ਅਤੇ EWS ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 6 ਅੰਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 66 ਅੰਕ ਸਨ। SC ਅਤੇ ST ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ 3 ਅੰਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 37 ਅੰਕ ਸਨ।
ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 139,131 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 44,673 ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 33.62 ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 43,112 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40,562 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 10,107 ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 24.92 ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ੍ਹ 1,87,389 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,79,694 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56,880 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਸਫਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ੍ਹ ਦਾ 31.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
'ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਟਾਪਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ'
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸੱਤ ਖੇਤਰੀ ਆਈਆਈਟੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ 10 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1 (ਏਆਈਆਰ 1) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈਆਰ 2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਤਿਨ ਚਾਹਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਦਰਾਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕੁਚੀ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬੀ. ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਜੈਨ, ਨੌਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਦਰਾਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਡੀਸੇਟੀ ਨਾਗਾ ਸਹਸਰਾ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਸਿੱਕਾ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ 14,294 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ 12,389 ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ IIT ਦਿੱਲੀ 10,697 ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। IIT ਰੁੜਕੀ 5,637 ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ 5,552 ਨਾਲ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 5,428 ਨਾਲ ਹੈ। IIT ਗੁਹਾਟੀ 2,883 ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ-ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਟਾਪ 76 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡੇ:
ਟਾਪ 10 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ 311 ਤੋਂ 330 ਤੱਕ ਸਨ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 360 ਵਿੱਚੋਂ 330 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ ਨੇ 329 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਵੀ 77 ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪ 76, ਯਾਨੀ ਕਿ AIR-76 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ EWS ਤੋਂ ਹੈ। ਜਤਿਨ ਚਾਹਰ OBC ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਬੂਬ SC ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ST ਤੋਂ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ:-
|ਲਿੰਗ
|ਰਜਿਸਟਰਡ
|ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
|ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
|ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
|ਮੈਚ
|144276
|139131
|46773
|33.62
|ਔਰਤ
|43112
|40562
|10107
|24.92
|ਤੀਜਾ ਲਿੰਗ
|1
|1
|0
|0
|ਕੁੱਲ
|187389
|179694
|56880
|31.65
8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ:-
|ਸਾਲ
|ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
|ਕੁੱਲ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
|ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
|2019
|161319
|38705
|23.99
|2020
|150838
|43204
|28.64
|2021
|141699
|41862
|29.54
|2022
|155538
|40712
|26.17
|2023
|180372
|43769
|24.26
|2024
|180200
|48248
|26.77
|2025
|180422
|54378
|31.14
|2026
|179694
|56880
|31.65
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ:-
|ਹਵਾ
|ਵਿਦਿਆਰਥੀ
|ਕੁੱਲ ਅੰਕ
|ਆਈਆਈਟੀ ਜ਼ੋਨ
|1
|ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ
|330
|ਦਿੱਲੀ
|2
|ਕਬੀਰ ਛਿੱਲਰ
|329
|ਦਿੱਲੀ
|3
|ਜਤਿਨ ਚਾਹਰ
|319
|ਦਿੱਲੀ
|4
|ਮੋਹਿਤ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ
|319
|ਮਦਰਾਸ
|5
|ਕੁੱਚੀ ਸੰਦੀਪ
|318
|ਮਦਰਾਸ
|6
|ਬੀ. ਜੈਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ
|314
|ਮੁੰਬਈ
|7
|ਅਰਨਵ ਗੌਤਮ
|314
|ਦਿੱਲੀ
|8
|ਕਨਿਸ਼ਕ ਜੈਨ
|313
|ਮੁੰਬਈ
|9
|ਮੈਡੀਸੇਟੀ ਨਾਗਾ ਸਹਸ੍ਰ
|312
|ਮਦਰਾਸ
|10
|ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਕਾ
|311
|ਦਿੱਲੀ