JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਨਤੀਜਾ: IIT ਬੰਬੇ ਦੀ CS ਸ਼ਾਖਾ 61 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦ, 17,000 ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ

ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

61 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ IIT ਬੌਂਬੇ ਦੀ CS ਬ੍ਰਾਂਚ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 10:17 AM IST

ਰਾਜਸਥਾਨ/ਕੋਟਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (JEE) ਐਡਵਾਂਸਡ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ IITs ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 179,694 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56,880 ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਅਮਿਤ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 15,883 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 12,385, EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 6,377, SC ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 15,856 ਅਤੇ ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 6,379 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2,502 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'

IIT Bombay CS ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਮਿਤ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ JEE-Advanced ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, IIT Bombay ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (CS) ਸ਼ਾਖਾ ਟੌਪਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ (AIR) 61 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 17,000 'ਤੇ ਵੀ IIT ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, 23 IITs ਵਿੱਚ 18,160 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ JoSAA ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IIT ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20% ਮਹਿਲਾ ਪੂਲ ਕੋਟਾ ਇਹਨਾਂ IITs ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਘੱਟ JEE-Advanced ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ JEE-Advanced ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ IIPE ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮਿਲੇਗੀ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ (AIR) 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ IITs ਬੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ IIT ਮੁੰਬਈ ਦੀ CS ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ 61 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ CS ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

100 ਤੋਂ 500 ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ MNC, AI, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ IITs ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ CS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

500 ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, BHU, ਰੁੜਕੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ CS, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

1000 ਤੋਂ 4000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਇੰਦੌਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੰਡੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਪਟਨਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਖੜਗਪੁਰ ਆਈਆਈਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਸਿਵਲ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 4,000 ਤੋਂ 8,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੁੜਕੀ, ਗੁਹਾਟੀ, ਖੜਗਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲੱਕੜ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਭਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

8,000 ਅਤੇ 12,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਪੜ, ਮੰਡੀ, ਇੰਦੌਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਧਨਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਨੇਵਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪੋਲੀਮਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਿਰੇਮਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਲੱਕੜ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਗੋਆ, ਧਾਰਵਾੜ, ਭਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

