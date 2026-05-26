ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ NDA ਆਗੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, JDS ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜੇਡੀਐਸ ਨੇਤਾ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
Published : May 26, 2026 at 8:51 PM IST
ਕਾਸਰਗੋਡ (ਕੇਰਲ): ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ "ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ" ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸਨ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. (ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਕਾਮਬਿਕਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬੀ.ਐਮ. ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਡੀਐਸ ਆਗੂ ਬੀਐਮ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ਣ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਕਰਨਾਟਕ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਲਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇਡੀਐਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਜੇਡੀਐਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਬਾਵਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ੍ਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਰਗੋਡ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਬਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀਡੀ ਸਤੀਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਲੀਕ ਕੀਤੇ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਤੀਸਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੇਡੀਐਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਲਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਤੀਸਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਾ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬਾਵਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।