ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ, ਕਿਹਾ- "ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ..."

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ।

ramoji film city at hyderabad
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 15, 2026 at 7:36 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਾਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਹੋਟਲ ਸਿਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ

ਹੋਟਲ ਸਿਤਾਰਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਗਦਾਰਸੀ ਚਿਟ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਡਾਂਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ COURRiER ਜਾਪਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹੀਰੋਆਕੀ ਮਿਨਾਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਸ਼ਿਆਕੀ ਕੋਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ

ਫਿਰ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਹਿੱਟ "ਚੇਨਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ MICE (ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ OTT ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੋਨ, ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਸਫਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਪਾਰਕ, ​​ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਰਿਟੇਲ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆਈਜੇ ਕਾਕੇਹਾਸ਼ੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ, "ਸਮੱਗਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆਲੋਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ETV ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ

ਜਾਪਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ETV ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ETV ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਤੇ ETV ਬਾਲਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ..."

COURRiER Japon ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, Hiroaki Minami ਨੇ ETV Bharat ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਮਿਨਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'RRR' ਅਤੇ 'Baahubali: The Beginning' ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।"

"ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਰਾਮੋਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਆਈਕੋ ਚਿਕਾਬਾ, ਨੇ ETV Bharat ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ... ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਪਰ ਇਹ (ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ) ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।"

ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਕ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਮੇ ਕਿਕੂਚੀ, ਸ਼ੋਗਾਕੁਕਨ ਤੋਂ ਟੋਮੋ ਮਾਚਿਨਾਗਾ, ਸ਼ੁਏਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਕਾਇਆ ਇਨੂਏ, ਗਾਕੇਨ ਤੋਂ ਮਾਸਾਹਿਰੋ ਕੁਮਾਸ਼ੀਮਾ, ਸ਼ੂਫੂ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਕਾਟੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਡਾਂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀਕਾਤਸੂ ਅਤੇ ਚਿਹੀਰੋ ਮਾਸੂਹੋ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ੀਵਾ ਤੋਂ ਮਾਸਾਟਾਕਾ ਨਮਾਜ਼ੂ, ਔਰੇਂਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੌਬਿਨ ਗਲਾਟੋ, ਬੰਦਈ ਨਮਕੋ ਪਿਕਚਰਸ ਤੋਂ ਹਿਰੋਯੁਕੀ ਸੱਤੋ, ਟੋਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਿਦੇਕੀ ਉਦਾਗਾਵਾ, ਓਗਾਕੀ ਸ਼ੋਟੇਨ ਤੋਂ ਕੋਸੁਕੇ ਓਗਾਕੀ, ਕੋਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਤਾਕੇਸ਼ੀ ਓਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤਸੁਓ ਟੇਰਾਕਾਵਾ, ਕੋਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਸੋਨੋਕਾ ਤੈਕਾਹੀ ਬੋਟੋਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਨੋਕਾ ਓਟੋਆਇੰਗ, ਸੋਨੋਕਾ ਓਟੋਆਇੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

