ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸਾਹ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : November 15, 2025 at 9:59 AM IST
ਭੋਜਪੁਰ/ਬਿਹਾਰ: 2025 ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਤਰਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਨ ਸੂਰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੁਖਦਾਈ
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੋਗ ਕੀਤਾ
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨ ਸੂਰਜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਤਰਾਰੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਭੋਜਪੁਰ ਦੇ ਕੁਰਮੁਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ "ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਤਰਾਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਾਰ
ਤਨਾਰਾਰੀ ਸੀਟ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ 11,464 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,271 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਬਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ
ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੋਵੇਂ ਜਨ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।