ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

JAMMU KASHMIR RAJYA SABHA ELECTIONS
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 25, 2025 at 6:43 AM IST

3 Min Read
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਸੱਜਾਦ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 32 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ 22 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ'
ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਤੋਂ, 74 ਸਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਨੇ 57 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਰ ਨੂੰ 28 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿੱਤੇ (ETV BHARAT)

'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿੱਤੇ'
ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ।

ਐਨਸੀ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਕਿਚਲੂ ਜਿੱਤੇ (ETV BHARAT)

ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਕਿਚਲੂ ਜੇਤੂ
59 ਸਾਲਾ ਸੱਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਵੀ 58 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਿਚਲੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2002 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ 'ਸ਼ੰਮੀ' ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੇਤੂ, CM ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ (ETV BHARAT)

'ਗੁਰਵਿੰਦਰ 'ਸ਼ੰਮੀ' ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ'
ਗੁਰਵਿੰਦਰ 'ਸ਼ੰਮੀ' ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਓਬਰਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਤੂ (ETV BHARAT)

'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਤੂ'

ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਐਨਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ (ETV BHARAT)

'ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ'

ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਰਮਜ਼ਾਨ, ਕਿਚਲੂ, ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

'10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ'

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ (ਕਾਂਗਰਸ), ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲਾਵੇ (ਪੀਡੀਪੀ), ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ (ਬੀਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ (ਪੀਡੀਪੀ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ

