ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ

ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

SUMBAL CRPF CAMP FIRE
ਬੰਦੀਪੁਰਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 3:39 PM IST

Updated : January 26, 2026 at 3:52 PM IST

ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ): ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ 45 ਬਟਾਲੀਅਨ, ਐਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਟਾਖ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸੁੰਬਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸੁੰਬਲ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੈਦਖਾਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫਾਇਰ ਟੀਮਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਦਖਾਈ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫਾਇਰ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

JAMMU KASHMIR NEWS
BANDIPORA CRPF CAMP FIRE
FIRE AT CRPF CAMP
ਬੰਦੀਪੁਰਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ
SUMBAL CRPF CAMP FIRE

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

